Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Посол Азербайджана провела переговоры с министром по внешним делам и сотрудничеству Монако

    Внешняя политика
    • 21 февраля, 2026
    • 17:06
    Посол Азербайджана провела переговоры с министром по внешним делам и сотрудничеству Монако

    Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева провела переговоры с правительственным советником - министром по внешним делам и сотрудничеству Монако Изабель Берро-Амадей.

    Как передает Report, об этом дипломат написала на своей странице в соцсети Х.

    "Были проведены плодотворные переговоры в Монако. Благодарю правительственного советника - министра по внешним делам и сотрудничеству Изабель Берро-Амадей, правительственного советника - министра оборудования, окружающей среды и градостроительства Селин Карон-Дажони", - написала Абдуллаева.

    Монако Азербайджан Лейла Абдуллаева посол Изабель Берро-Амадей Селин Карон-Дажони
    Azərbaycan səfiri Monakonun xarici işlər və əməkdaşlıq üzrə naziri ilə danışıqlar aparıb
    Ты - Король

    Последние новости

    17:30

    Азербайджан начал экспорт антифриза в Доминиканскую Республику и Египет

    Бизнес
    17:20

    МВД: В Азербайджане за сутки выявлено около 40 фактов, связанных с наркотиками

    Происшествия
    17:06

    Посол Азербайджана провела переговоры с министром по внешним делам и сотрудничеству Монако

    Внешняя политика
    16:54

    В Великобритании будут расследовать деятельность брата Карла III на посту торгового посланника

    Другие страны
    16:38
    Фото

    Закир Гасанов проверил деятельность подразделений ПВО

    Армия
    16:30

    В Баку задержан подозреваемый в угоне автомобиля с автомойки

    Происшествия
    16:11

    Фицо: Если Украина не возобновит поставки нефти, она останется без аварийной электроэнергии

    Другие страны
    15:55

    В Азербайджане в январе грузоперевозки превысили 18 млн тонн

    Инфраструктура
    15:49

    Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан в 2026 году

    Наука и образование
    Лента новостей