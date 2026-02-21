Посол Азербайджана провела переговоры с министром по внешним делам и сотрудничеству Монако
- 21 февраля, 2026
- 17:06
Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева провела переговоры с правительственным советником - министром по внешним делам и сотрудничеству Монако Изабель Берро-Амадей.
Как передает Report, об этом дипломат написала на своей странице в соцсети Х.
"Были проведены плодотворные переговоры в Монако. Благодарю правительственного советника - министра по внешним делам и сотрудничеству Изабель Берро-Амадей, правительственного советника - министра оборудования, окружающей среды и градостроительства Селин Карон-Дажони", - написала Абдуллаева.
Les échanges fructueux à #Monaco. Je remercie Mesdames Isabelle Berro-Amadeï Conseiller de Gouvernement - Ministre des Relations Extérieures &de la Coopération et Céline Caron-Dagioni, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme 🇦🇿🇲🇨. pic.twitter.com/dksTPOTx9j— Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) February 21, 2026