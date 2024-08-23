Посол Азербайджана принял участие в церемонии инаугурации президента Доминиканской Республики

Посол Азербайджана на Кубе и в Доминикане Руслан Рзаев принял участие в церемонии инаугурации президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера, который был переизбран на второй срок.

Посол Азербайджана на Кубе и в Доминикане Руслан Рзаев принял участие в церемонии инаугурации президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера, который был переизбран на второй срок.

Об этом сказал турецкому бюро Report посол Доминиканской Республики в Азербайджане и Турции Элвис Антонио Алам Лоран.

"В 161-ю годовщину восстановления независимости Доминики среди руководителей и высокопоставленных лиц 87 государств и 21 международной организации был посол Азербайджана Руслан Рзаев. Его участие в церемонии в качестве представителя правительства Азербайджана и специального представителя Министерства иностранных дел стало для нас большой честью", - отмечается в сообщении.