    Внешняя политика
    • 25 января, 2026
    • 13:42
    Посол Азербайджана обсудил с главой Коллегии адвокатов Грузии двустороннее сотрудничество

    Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и председатель Коллегии адвокатов этой страны Ираклий Кандашвили обсудили в ходе встречи двустороннее сотрудничество в правовой сфере.

    Как сообщает местное бюро Report, в ходе встречи посол Ф. Гулиев подчеркнул важную роль института адвокатуры в формировании правового государства и справедливой судебной системы, особо отметил значение адвокатской профессии в построении независимой и прозрачной судебной системы в Грузии.

    Дипломат обратил внимание на важность успешного продолжения отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией также и в правовой сфере. Он подчеркнул значимость расширения сотрудничества между соответствующими правовыми структурами обеих стран, организации взаимного обмена опытом, реализации совместных инициатив и укрепления институциональных связей. Фаиг Гулиев выразил готовность оказать поддержку процессу координации и сотрудничества в этом направлении.

    В свою очередь Ираклий Кандашвили поблагодарил за оказанное внимание и поздравления, отметил важность сотрудничества между адвокатскими и юридическими сообществами Азербайджана и Грузии. Он заявил о готовности к дальнейшему углублению связей в этой области, реализации взаимовыгодных инициатив и укреплению институционального сотрудничества.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

