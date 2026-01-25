Посол Азербайджана обсудил с главой Коллегии адвокатов Грузии двустороннее сотрудничество

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и председатель Коллегии адвокатов этой страны Ираклий Кандашвили обсудили в ходе встречи двустороннее сотрудничество в правовой сфере.

Как сообщает местное бюро Report, в ходе встречи посол Ф. Гулиев подчеркнул важную роль института адвокатуры в формировании правового государства и справедливой судебной системы, особо отметил значение адвокатской профессии в построении независимой и прозрачной судебной системы в Грузии.

Дипломат обратил внимание на важность успешного продолжения отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией также и в правовой сфере. Он подчеркнул значимость расширения сотрудничества между соответствующими правовыми структурами обеих стран, организации взаимного обмена опытом, реализации совместных инициатив и укрепления институциональных связей. Фаиг Гулиев выразил готовность оказать поддержку процессу координации и сотрудничества в этом направлении.

В свою очередь Ираклий Кандашвили поблагодарил за оказанное внимание и поздравления, отметил важность сотрудничества между адвокатскими и юридическими сообществами Азербайджана и Грузии. Он заявил о готовности к дальнейшему углублению связей в этой области, реализации взаимовыгодных инициатив и укреплению институционального сотрудничества.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.