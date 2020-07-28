Посол Азербайджана и замглавы МИД Украины обсудили обострение на границе с Арменией

Замглавы МИД Украины Василий Боднар провел встречу с послом Азербайджана Эльмирой Ахундовой

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил с послом Азербайджана Эльмирой Ахундовой широкий спектр вопросов, связанных с развитием украинской-азербайджанского стратегического партнерства и политике безопасности, а также ситуацию на Южном Кавказе, в частности недавнее обострение на границе между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Украины, заместитель министра поблагодарил госпожу посла за обращение к азербайджанской общины в Украине с призывом к сдержанности и взвешенности. Василий Боднар добавил, что на сегодняшний день важно приложить все усилия для поддержания межнационального мира в Украине.

Стороны констатировали общность взглядов по противодействию кампаниям по дезинформации, которые несут угрозу безопасности для обеих стран.

Дипломаты также обсудили практические шаги по углублению политического взаимодействия и реализации проектов в торгово-экономической сфере. Состоялся также обмен мнениями относительно активизации взаимодействия в рамках ГУАМ, где председательствует Азербайджанская Республика.