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Посол Азербайджана: Эффективная работа по выявлению мест массового захоронения невозможна без разминирования

Посол Азербайджана: Эффективная работа по выявлению мест массового захоронения невозможна без разминирования Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев встретился вчера в Гааге с членами Совета Директоров Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP, International comission for missing persons). В ходе встречи посол подробно проинформировал
Внешняя политика
22 июня 2023 г. 12:35
Посол Азербайджана: Эффективная работа по выявлению мест массового захоронения невозможна без разминирования

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев встретился вчера в Гааге с членами Совета Директоров Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP, International comission for missing persons).

Об этом передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Нидерландах.

В ходе встречи посол подробно проинформировал собеседников о пост-конфликтной ситуации в регионе, усилиях Азербайджана по нормализации отношений с Арменией, по возрождению освобождённых от армянской оккупации городов и сел Карабахского региона и разминированию освобождённых территорий.

Коснувшись недавно завершившегося визита оценочной миссии ICMP в Азербайджан, посол подчеркнул, что семьи почти 4 тыс. пропавших без вести азербайджанских граждан ждут справедливости, и что эффективная работа по выявлению мест массового захоронения пропавших без вести в Азербайджане невозможна без разминирования освобождённых территорий.

"Мы проводим нашу встречу накануне Дня памяти жертв геноцида в Сребренице, в ходе которого было убито около 8 тысяч боснийских мирных жителей", - отметил азербайджанский дипломат, добавив при этом, что численность граждан Азербайджана, пропавших без вести в ходе конфликта, составляет почти половину от числа жертв массовой резни в Сребренице, однако международное внимание к этой очень чувствительной для азербайджанского общества проблеме явно недостаточно.

По его словам, необходима более активная поддержка усилий Азербайджана по разминированию и поиску пропавших без вести со стороны ЕС и международных организаций.

При этом он выразил благодарность членам Совета и Генеральному Директору ICMP Кэтрин Бомбергер за поддержку усилий Азербайджана в решении этой гуманитарной проблемы.

Со своей стороны члены Совета Директоров Международной комиссии по пропавшим без вести лицам выразили благодарность азербайджанскому правительству за прекрасную организацию визита в Азербайджан оценочной миссии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir: “Kütləvi məzarlıq yerlərinin müəyyən edilməsi üzrə səmərəli iş ərazilər minalardan təmizlənmədən mümkün deyil”
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani ambassador: Effective work to identify mass grave sites impossible without demining

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