Посол Австрии: Наше сотрудничество с Азербайджаном нацелено на долгосрочную перспективу

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Австрией могут появиться новые направления развития отношений.

Как сообщает Report, об этом посол Австрии в Азербайджане Аксель Вех сказал на мероприятии, посвящённом Национальному дню Австрии.

"Мы стали свидетелями растущего обмена между двумя странами в культурной, политической и экономической сферах. Даже в 2016-2017 годах, когда наблюдались экономические трудности, большинство австрийских компаний остались в стране и продолжили свою деятельность. Это свидетельствует о том, что наше сотрудничество в Азербайджане устойчиво и основано на долгосрочную перспективу. С политической точки зрения, председательство Австрии в ОБСЕ в 2017 году имело важное значение", - сказал он.

Он отметил, что могут появиться новые направления для развития отношений между Азербайджаном и Австрией.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова сказала, что Австрия была одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана.

Она сказала, что в прошлом году страны отмечали 25-летие установления дипломатических отношений.

Б.Мурадова выразила уверенность, что дружеские отношения между двумя странами позволят поднять двусторонние связи на более высокий уровень в будущем.