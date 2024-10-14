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Посол: 11-е заседание межправкомиссии еще более укрепит сотрудничество между Баку и Будапештом

Посол: 11-е заседание межправкомиссии еще более укрепит сотрудничество между Баку и Будапештом Посол: 11-е заседание межправкомиссии поспособствует укреплению сотрудничества между Баку и Будапештом
Внешняя политика
14 октября 2024 г. 20:05
Посол: 11-е заседание межправкомиссии еще более укрепит сотрудничество между Баку и Будапештом

Предстоящее 11-е заседание совместной азербайджано-венгерской межправительственной комиссии будет способствовать еще большему укреплению двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Тамаш Торма на официальном приеме по случаю Национального дня Венгрии.

"В этом году перед Венгрией и Азербайджаном стоят важные задачи. Венгрия председательствует в Совете ЕС второй раз с 2011 года. Основной акцент председательства Венгрии делается на повышении конкурентоспособности Европы, расширении и политике соседства", - подчеркнул посол.

Отметим, что 10-е заседание совместной азербайджано-венгерской межправкомиссии состоялось в апреле этого года в Баку.

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Версия на английском языке Hungarian Ambassador: 11th session of intergovernmental commission to further strengthen co-op with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Macarıstan səfiri: Hökumətlərarası Komissiyanın 11-ci iclası Azərbaycanla əməkdaşlığı daha da gücləndirəcək

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