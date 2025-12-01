Помощник президента: Баку получил от Москвы ответы на вопросы по сбитому самолету AZAL

Азербайджан получил в Душанбе ответы от России в вопросе сбитого в декабре 2024 года над Грозным самолета авиакомпании AZAL.

Как сообщает Report об этом в эксклюзивном интервью EU Today и небольшой группе журналистов в Брюсселе заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что сразу после инцидента имело место "определенное недопонимание" и "эмоции", но опасения Баку были обсуждены на последующей встрече (лидеров Азербайджана и России – ред.) в Душанбе.

"Азербайджан ожидал от России официальных извинений, полного расследования, привлечения виновных к ответственности и компенсации за сбитый самолет авиакомпании AZAL,. Сейчас мы перевернули страницу недоразумения и продолжим нормальные добрососедские отношения между двумя странами", - добавил он.