    Помощник президента: Баку получил от Москвы ответы на вопросы по сбитому самолету AZAL

    Внешняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 12:48
    Помощник президента: Баку получил от Москвы ответы на вопросы по сбитому самолету AZAL

    Азербайджан получил в Душанбе ответы от России в вопросе сбитого в декабре 2024 года над Грозным самолета авиакомпании AZAL.

    Как сообщает Report об этом в эксклюзивном интервью EU Today и небольшой группе журналистов в Брюсселе заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

    Гаджиев отметил, что сразу после инцидента имело место "определенное недопонимание" и "эмоции", но опасения Баку были обсуждены на последующей встрече (лидеров Азербайджана и России – ред.) в Душанбе.

    "Азербайджан ожидал от России официальных извинений, полного расследования, привлечения виновных к ответственности и компенсации за сбитый самолет авиакомпании AZAL,. Сейчас мы перевернули страницу недоразумения и продолжим нормальные добрососедские отношения между двумя странами", - добавил он.

    Prezidentin köməkçisi: Bakı vurulan AZAL təyyarəsi ilə bağlı Moskvadan suallarına cavab alıb
    Hikmat Hajiyev: Baku received answers from Moscow on downed AZAL plane
