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Подписан меморандум об укреплении азербайджано-кенийского правового сотрудничества

Подписан меморандум об укреплении азербайджано-кенийского правового сотрудничества На 29-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП), проходящей в Баку, продолжаются встречи с делегациями международных организаций и иностранных государств.
Внешняя политика
29 сентября 2024 г. 14:24
Подписан меморандум об укреплении азербайджано-кенийского правового сотрудничества

На 29-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП), проходящей в Баку, продолжаются встречи с делегациями международных организаций и иностранных государств.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией под руководством директора Государственной прокуратуры Республики Кения Ренсона Мулеле Ингонги.

Кямран Алиев отметил, что в рамках Движения неприсоединения сотрудничество между Азербайджаном и Кенией достигло высокого уровня, подчеркнув наличие крепких политических связей между двумя странами.

Генеральный прокурор также подчеркнул историческую значимость проведения в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и отметил значительный вклад Кении в мировую практику в борьбе с изменением климата.

Касаясь первого визита делегации Кении в Азербайджан в феврале этого года, К. Алиев рассказал о значимости обмена опытом и двусторонних визитов сотрудников прокуратуры, а также о прочных связях, которые были установлены между правоохранительными органами двух стран.

Выразив благодарность за теплый прием, Ренсон Мулеле Ингонга высоко оценил проводимые реформы в органах прокуратуры Азербайджана и существующие двусторонние отношения.

В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества с целью дальнейшего укрепления правового взаимодействия между двумя странами.

На встрече также присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Республике Кения Султан Гаджиев.

Рабочий визит делегации Кении в Азербайджан продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Keniya hüquqi əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı memorandum imzalanıb

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