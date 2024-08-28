Вугар Искандеров: Подобные Швабе из кожи вон лезут, чтобы выполнять поручения армянского лобби

Подобные Франку Швабе лица из кожи вон лезут, чтобы выполнять поручения армянского лобби.

Подобные Франку Швабе лица из кожи вон лезут, чтобы выполнять поручения армянского лобби.

Данное мнение высказал Report депутат Милли Меджлиса VI созыва Вугар Искандеров.

По его словам, победа Азербайджана в 44-дневной войне и восстановление суверенитета на всех территориях страны глубоко расстроило врагов, и вражеские силы изо всех сил пытаются атаковать Азербайджан со всех трибун:

"Подобные коварные силы "свили гнездо" также в Совете Европы, что вызвано антиазербайджанской позицией этой организации. В данном списке особо выделяется немецкий депутат Франк Швабе. Неслучайно сегодня Франк Швабе и ряд подобных ему людей клевещут на Азербайджан с различных трибун. С этой точки зрения нельзя не отметить интервью Франка Швабе, выпущенное 23 августа на "Радио Свобода".

По словам депутата, данное интервью подтверждает тот факт, что ПАСЕ покорилась армянскому лобби, однако подобные Швабе лица каждый раз терпят поражение от решимости Азербайджана:

"В июне 2016 года парламент Германии официально признал так называемый "геноцид армян", и именно Франк Швабе исполнял в этом "главную роль". Но мне хотелось бы напомнить этому человеку о судьбе бывшего проармянского сенатора Роберта Менендеса от американского штата Нью-Джерси. Менендес, как и Швабе, "питался" армянскими деньгами, ругал Азербайджан и тюркский мир, а теперь он в отставке, и ждет дня, когда окажется за решеткой".