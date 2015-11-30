​По инициативе Фонда Гейдара Алиева в сиротском приюте в Пакистане проведено гуманитарное мероприятие

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ По инициативе и при поддержке первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой в сиротском приюте Edhi Homes в городе Лахор пакистанской провинции Пенджаб проведено гуманитарное мероприятие.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Пакистане, в мероприятии приняли участие министр таможни и налогов Пакистана Муджтаба Шуджа-ур-Рахман, директор Института мира и дипломатических исследований Мухаммед Асиф Нур, руководство и воспитанники приюта Edhi Homes, а также представители прессы.

Выступивший на мероприятии посол Дашгын Шикаров сообщил о высоком уровне азербайджано-пакистанских отношений и особо подчеркнул роль Президента Ильхама Алиева в двустороннем сотрудничестве. Дипломат отметил, по инициативе и при поддержке Мехрибан Алиевой во всех провинциях Пакистана осуществляются программа серии гуманитарной помощи в сфере здравоохранения и образования. Он отметил постоянную заботу Мехрибан Алиевой о сиротах.

Министр таможни и налогов Пакистана Муджтаба Шуджа-ур-Рахман рассказал участникам мероприятия об истории связей между двумя странами, особой теплоте Азербайджана к народу Пакистана. Он рекомендовал детям узнавать побольше об Азербайджане и любить эту страну. Министр от имени народа Пакистана выразил глубокую благодарность азербайджанскому народу и государству, Президенту Ильхаму Алиеву, Мехрибан Алиевой за ежегодное проведение подобных мероприятий во всех пакистанских провинциях.