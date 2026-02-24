Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Пезешкиан: Мирное соглашение между Ереваном и Баку укрепит безопасность в регионе

    Внешняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 20:51
    Пезешкиан: Мирное соглашение между Ереваном и Баку укрепит безопасность в регионе

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил удовлетворение по поводу прогресса в мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном, назвав этот процесс положительным шагом для укрепления безопасности и развития регионального сотрудничества.

    Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом он заявил в ходе встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном в Тегеране.

    "Мы должны двигаться по пути конструктивного взаимодействия, чтобы построить мир, в котором народы живут бок о бок во взаимном уважении и мире", - отметил Пезешкиан.

    Он также заявил, что Иран готова расширять и углублять всесторонние отношения с соседними странами, в частности с Арменией. Он также сообщил о готовности к завершению работы над документом о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Тегераном и Ереваном.

    По словам Пезешкиана, политика Ирана заключается в поддержке мира, стабильности и устойчивой безопасности в регионе, и что любые дестабилизирующие действия вредят всем региональным государствам.

    В свою очередь Сурен Папикян отметил успешное сотрудничество в области обороны, экономики и транспорта, а также подчеркнул стратегическую важность партнерства с соседним Ираном.

    Иран Армения Масуд Пезешкиан Сурен Папикян мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Pezeşkian: İrəvan və Bakı arasında sülh sazişi regionda təhlükəsizliyi möhkəmləndirəcək
    Pezeshkian: Yerevan-Baku Peace agreement will strengthen regional security

    Последние новости

    21:24

    Вучич подтвердил информацию о подготовке покушения на него и его семью

    Другие страны
    21:11

    Ровшан Наджаф направил поздравление президенту ФИФА

    Футбол
    21:11

    Фон дер Ляйен: Принятие 20-го пакета санкций против РФ - вопрос времени

    Другие страны
    21:01

    Европарламент утвердил кредит Украине на 90 млрд евро

    Другие страны
    20:51

    Пезешкиан: Мирное соглашение между Ереваном и Баку укрепит безопасность в регионе

    Внешняя политика
    20:45

    МИД: Иран хочет достичь соглашения с США как можно скорее

    В регионе
    20:26

    Умеров и Фидан обсудили итоги переговоров Украины, США и РФ в Женеве

    Другие страны
    20:20

    АГМА и Фонд развития образования внедряют единую платежную карту для студентов

    Наука и образование
    20:03

    Фон дер Ляйен: ЕС выделяет €920 млн на подготовку Украины к зиме

    Другие страны
    Лента новостей