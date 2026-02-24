Пезешкиан: Мирное соглашение между Ереваном и Баку укрепит безопасность в регионе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил удовлетворение по поводу прогресса в мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном, назвав этот процесс положительным шагом для укрепления безопасности и развития регионального сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом он заявил в ходе встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном в Тегеране.

"Мы должны двигаться по пути конструктивного взаимодействия, чтобы построить мир, в котором народы живут бок о бок во взаимном уважении и мире", - отметил Пезешкиан.

Он также заявил, что Иран готова расширять и углублять всесторонние отношения с соседними странами, в частности с Арменией. Он также сообщил о готовности к завершению работы над документом о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Тегераном и Ереваном.

По словам Пезешкиана, политика Ирана заключается в поддержке мира, стабильности и устойчивой безопасности в регионе, и что любые дестабилизирующие действия вредят всем региональным государствам.

В свою очередь Сурен Папикян отметил успешное сотрудничество в области обороны, экономики и транспорта, а также подчеркнул стратегическую важность партнерства с соседним Ираном.