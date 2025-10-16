Первый вице-президент Азербайджана ознакомилась с ходом реставрационных работ в соборе Святого Павла

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 16 октября в Ватикане ознакомилась с проведенными при поддержке Фонда Гейдара Алиева реставрационно-строительными работами в базилике Святого Павла в сопровождении архипресвитера базилики, кардинала Джеймса Харви.

Как сообщает Report, священник Дон Лодовико Турризи и архитектор Марко Чириаки представили М. Алиевой информацию о церкви и выполненных здесь работах.