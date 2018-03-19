Перед посольством Турции проходит акция в поддержку очистки Африна от террористов

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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Перед посольством Турции в Азербайджане проходит акция в поддержку очистки Африна от террористов.

Как передает Report, на акции, организованной "Организацией просвещения военнослужащих в отставке", "Организацией освобождения Карабаха", "Объединением молодых писателей тюркского мира" принимают участие более полусотни человек.

Они выкрикивали лозунг : "Турция- Африн- Карабах". Участники акции отмечают: "Турецкий солдат показал, что он силен, он может очистить земли от террористов, не нанеся ущерб мирным жителям".

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал поблагодарил участников акции за то, что пришли к посольству и поддержали. "Мы едины, наша сила в единстве. Наша победа и сила - ваша победа и сила", - заявил Э.Озорал.

Отметим, что в результате продолжавшейся с 20 января антитеррористической операции "Оливковая ветвь" Вооруженные силы Турции и Свободная сирийская армия 18 марта очистили центр Африна от террористов. Об этом накануне заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.