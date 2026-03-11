Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Пашинян поблагодарил Ильхама Алиева за возобновление грузоперевозок через Азербайджан

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 16:42
    Пашинян поблагодарил Ильхама Алиева за возобновление грузоперевозок через Азербайджан

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за возобновление железнодорожных грузоперевозок через Азербайджан.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом премьер заявил, выступая сегодня в Европарламенте.

    По словам Пашиняна, в ноябре 2025 года впервые с момента обретения независимости грузовой поезд транзитом прошел через Азербайджан и Грузию и достиг Армении.

    "Повторяю, это произошло впервые с 1991 года. Это произошло после того, как в октябре 2025 года президент Азербайджана объявил, что он снимет ограничения на железнодорожные перевозки через Азербайджан в Армению. Я благодарен президенту Азербайджана за такое решение", - заявил премьер.

    Он добавил, что Армения в свою очередь объявила о своей готовности обеспечить транзит грузов из Азербайджана в Турцию и обратно.

    "Это мы можем сделать с помощью нашей существующей дорожной сети", - сказал он.

    По словам Пашиняна, Армения также готова с сегодняшнего дня обеспечить автомобильное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через свою территорию по существующей инфраструктуре.

    Paşinyan İlham Əliyevə Azərbaycan vasitəsilə dəmir yolu yükdaşımalarının bərpasına görə təşəkkür edib
    Pashinyan thanks Ilham Aliyev for resuming rail freight via Azerbaijan
