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    ​ПАСЕ приняла резолюцию касательно преднамеренно лишенных воды жителей приграничных регионов Азербайджана

    Депутаты ПАСЕ обсудили два доклада касательно Азербайджана

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Резолюция ПАСЕ "Жители приграничных регионов Азербайджана, преднамеренно лишенные воды" принята сегодня в рамках зимней сессии Ассамблеи. 

    Как сообщает Report, за резолюцию проголосовали 98 депутатов, против - 71, воздержались - 40 депутатов.

    Резолюция принята по итогам обсуждений одноименного доклада депутата Милицы Маркович (Босния и Герцеговина).

    Резолюция на основе доклада Роберта Уолтера (Великобритания) "Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана" не была принята. 66 депутатов проголосовали за резолюцию, 70 - против, 45 - воздержались.  

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