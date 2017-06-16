Планируется визит премьера Молдовы в Азербайджан

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Ожидается визит премьер-министра Молдовы Павла Филипа в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Молдовы в Азербайджане Георге Леука.

По его словам, визит ожидается осенью этого года во время очередного раунда межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Молдовы.

"В настоящее время ведется работа над определением приемлемой даты визита", - сказал посол.