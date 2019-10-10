Калашников: Отношение к русскому языку в Азербайджане можно ставить в пример другим

Более теплого и более эффективного отношения к русскому языку, как в Азербайджане, на просторах бывшего Советского союза вряд ли найдется.

Как передает Report, об этом заявил председатель комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"При верности своему родному языку такое теплое отношение в Азербайджане к русскому языку объясняется тем, что он является каналом доступности к мировой культуре, к тому чтобы люди, которые когда-то жили в одном доме, могли не только в области культуры и гуманитарного сотрудничества, но и вообще в быту или в работе всегда быть готовым к такому общению", - заявил Л.Калашников.

По его словам, отношение к русскому языку в Азербайджане можно ставить в пример другим.

"Более теплого и более эффективного отношения к русскому языку на просторах бывшего Советского союза вряд ли найдется - чтобы было более 350 русскоязычных школ, чтобы так культивировался русский язык", - особо отметил председатель комитета.

Л.Калашников указал, что он часто говорит об азербайджанском примере в России.

Председатель комитета Госдумы также напомнил, что процесс развития и сохранения русского языка заложил в свое время общенациональный лидер Гейдар Алиев. "Мы в России чтим, знаем и помним его", - добавил Л.Калашников.