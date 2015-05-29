​Организация Исламского Сотрудничества приняла решение в связи с Ходжалинским геноцидом

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Совет Министров иностранных дел (СМИД) Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) вновь признал Ходжалинскую трагедию актом геноцида. Как сообщает Report, информацию об этом распространил расположенный в Стамбуле Международный секретариат Молодежного Форума Исламской Конференции (МФИК) за Диалог и Сотрудничество (ДС).

Делегация во главе с председателем Форума Эльшадом Искендеровым выдвинула специальную резолюцию на 42-ой сессии СМИД ОИС, проходившей в Кувейте. В единогласно принятой Советом МИД резолюции "О Молодежном Форуме Исламской Конференции за Диалог и Сотрудничество" Ходжалинская трагедия названа актом геноцида. Страны-члены ОИС призваны оказать нужное содействие для признания на международном и национальном уровне этого преступления против человечества.

В то же время резолюция содержит заявление о том, что массовое убийство, совершенное армянскими вооруженными силами в феврале 1992-го года в городе Ходжалы Азербайджанской Республики, является преступлением против человечества, и призывает страны-члены ОИС и структуры ОИС активнее участвовать в кампании "Справедливость Ходжалам" и привлечь к ответственности лиц, причастных к трагедии в Ходжалы.

Вместе с тем, Министры иностранных дел ОИС утвердили Меморандум о сотрудничестве, подписанный в январе 2015-го года между Молодежным Форумом Исламской Конференции за Диалог и Сотрудничество и Парламентским Союзом ОИС, особо подчеркнув необходимость оказания всесторонней поддержки сотрудничеству двух организаций в рамках кампании "Справедливость Ходжалам", предусмотренный данным Меморандумом.