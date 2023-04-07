Омбудсмен обратилась к мировому сообществу в связи с обнаруженным в Агдаме захоронением

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к мировому сообществу в связи с обнаруженным в Эрги-дюзю в Агдамском районе захоронением.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к мировому сообществу в связи с обнаруженным в Эрги-дюзю в Агдамском районе захоронением.

Как передает Report, в обращении отмечается, что обнаружение останков, похожих на человеческие, во время раскопок в районе Эрги-дюзю вновь выявляет военные преступления, совершенные Арменией в период оккупации.

"Исследования, проведенные в ранее обнаруженных на освобожденных территориях массовых захоронениях, выявили многочисленные факты о том, что найденные останки принадлежат азербайджанцам, взятым в плен и заложники в период первой Карабахской войны, подвергнутым различным пыткам и жестоко убитым вооруженными силами Армении", - говорится в обращении.

В документе говорится, что несмотря на многочисленные обращения, Армения не вносит ясность в судьбу около 4 тыс. пропавших без вести азербайджанцев, не предоставляет информацию о местонахождении массовых захоронений и точные карты минных полей, чем грубо нарушает нормы и принципы международного права.