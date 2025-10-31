Омбудсмен Черногории взял под контроль дело о задержании азербайджанцев в Подгорице

Омбудсмен Черногории Синиша Бекович взял под свой контроль дело о задержании гражданина Азербайджана в столице страны - Подгорице.

Как сообщает Report со ссылкой на аппарат омбудсмена Черногории, Бекович ответил на письмо омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой, направленное ранее в связи с данным инцидентом.

В письме отмечается, что вопрос взят под личный контроль, и омбудсмен Черногории находится в прямом контакте с полицией Подгорицы для получения всей информации по делу. По его словам, к задержанному гражданину Азербайджана проявляется особая внимательность.

Синиша Бекович подчеркнул, что будет строго контролировать, чтобы не допускались проявления дискриминации, враждебных высказываний или предвзятого отношения на этнической, национальной или религиозной почве. Он также заверил, что ход следственных и судебных процедур в отношении задержанных будет находиться под наблюдением в рамках его полномочий.

Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о конфликте между группой граждан Азербайджана и Турции и местными жителями Черногории, после чего несколько человек были задержаны полицией.