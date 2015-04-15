Октай Асадов посетит Россию

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ 16 апреля делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым отбудет в Санкт-Петербург для участия на очередном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ и мероприятиях, приуроченных к 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как отмечает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу.

По его словам, в состав делегации войдут депутаты Ариф Рагимзаде, Расим Мусабеков, Руфат Гулиев, Хаджи Салаев, руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев. В рамках визита О.Асадов примет также участие на заседании совета МПА СНГ.

Здесь обсудят вопросы, входящие в повестку 42-ой пленарной сессии организации, будут выслушаны результаты прошлогодней деятельности Межпарламентской ассамблеи.

На пленарном заседании структуры рассмотрят вопросы относительно увековечения памяти жертв Второй мировой войны, воспитания в духе патриотизма, погранбезопасности, проекты модельного закона об аудиторской деятельности. Наша делегация выскажет позицию азербайджанской стороны на заседаниях комитетов структуры по науке, образованию, правовым вопросам, вопросам международного сотрудничества, политическим вопросам, вопросам прав человека и пр.

Предусматриваются также встречи О.Асадова с руководителями делегаций других стран. Визит завершится 17 апреля.