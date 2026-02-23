Очередная гуманитарная помощь Азербайджана передана украинским официальным лицам

Очередная партия энергетического оборудования, предусмотренная в рамках гуманитарной помощи Азербайджана Украине, была принята официальными лицами Киева.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в передаче энергетического оборудования приняли участие посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко, заместители министра энергетики Украины Николай Колесник и Валентина Москаленко, заместитель министра здравоохранения Игорь Копач.

Общая стоимость отправленного оборудования составляет $1 млн. Оно включает: 12 низковольтных панелей, 11 генераторов, 5 трансформаторов, около 27 тыс. метров кабелей и проводов.

Согласно информации, общий объем гуманитарной помощи Азербайджана Украине, направленной на восстановление и реконструкцию, превысил $45 млн.

Игорь Копач выразил благодарность от имени украинского государства за оказанную Азербайджаном помощь:

"Отправленное энергетическое оборудование очень важно для обеспечения устойчивости наших пострадавших систем в сфере здравоохранения. Полученное энергооборудование уже распределено между медицинскими учреждениями и с сегодняшнего дня укрепит энергоснабжение наших учреждений".

Замминистра подчеркнул, что эта помощь очень поможет обеспечить работу критически важного оборудования и оказание непрерывной медицинской помощи.

"Это часть системной работы правительства Украины с иностранными партнерами. На сегодняшний день в системе здравоохранения сосредоточено более 15 тыс. генераторов. 100% учреждений сети скорой помощи обеспечены генераторами, это более 3500 генераторов", - сказал он.

Копач поблагодарил президента, правительство и народ Азербайджана за гуманитарную помощь.

Замминистра энергетики Украины Колесник отметил, что уже на четвертом году активной фазы боевых действий усилисиь российские удары по объектам энергетической инфраструктуры, зависящим от системного снабжения основными услугами, энергетическими и коммунальными услугами, а также по социальным объектам.

"Именно международная помощь является системным инструментом, помогающим нам быстро восстанавливаться, отвечать и противостоять этим вызовам, созданным врагом. Мы видим, что сегодня Азербайджан в рамках гуманитарной миссии не жалеет поддержки Украине в энергетическом оборудовании. Это оборудование, которое сегодня напрямую направляется в объекты системы здравоохранения. Это критически важные объекты", - отметил он.