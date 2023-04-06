Обсуждены вопросы сотрудничества между сейсмологическими центрами Азербайджана и Турции

Обсуждены вопросы сотрудничества между сейсмологическими центрами Азербайджана и Турции.

Обсуждены вопросы сотрудничества между сейсмологическими центрами Азербайджана и Турции.

Как сообщает Report, находящаяся с визитом в Турции группа сотрудников Республиканского центра сейсмологической службы НАНА 6 апреля посетила департамент землетрясений Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD).

Делегация во главе с гендиректором Республиканского центра сейсмологической службы, членом-корреспондентом НАНА, профессором Гурбаном Етирмишли встретилась с руководителем департамента землетрясений, профессором Орханом Татаром.

На встрече были обсуждены сотрудничество между сейсмологическими центрами двух братских стран, произошедшее 6 февраля этого года в Турции разрушительное землетрясение и его последствия, а также предстоящие геофизические и сейсмические исследования азербайджанских сейсмологов в зоне землетрясения.

После обсуждений азербайджанские сейсмологи отправились в зону землетрясения.

Напомним, что азербайджанские специалисты изучат ситуацию на глубинных разломах в районе землетрясения, а также проведут сейсмическую оценку территории, на которой будет осуществляться застройка.