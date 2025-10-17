Обсуждены вопросы подготовки к саммиту ОИС, который пройдет в Азербайджане в следующем году

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял гендиректора Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) Азера Байрамова.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи были рассмотрены деятельность и планы Центра труда, который является одним из специализированных организаций ОИС.

Состоялся обмен мнениями по вопросам текущего сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, а также подготовке к саммиту и другим мероприятиям высокого уровня, которые ОИС проведет в следующем году в нашей стране.

Министр Джейхун Байрамов отметил тесные связи с организацией и подчеркнул, что созданный в Баку Центр труда будет способствовать развитию сотрудничества в рамках ОИС.

Была выражена уверенность, что проделанная работа укрепит взаимодействие между странами-членами в области труда, занятости, социальной защиты и развития человеческого капитала.

Также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.