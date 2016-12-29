Обсуждены пути расширения сотрудничества между Центробанками Азербайджана и Мексики

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини провел встречу с председателем Центрального банка Азербайджана Эльманом Рустамовым.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, Р.Лабардини проинформировал об истории открытия посольства и прогрессе в двусторонних отношениях, отмечающемся в последние годы.

Кроме того, посол рассказал о деятельности Центрального банка Мексики и работе, проведенной в последние десятелетия в финансовой и экономической системах страны. В то же время, были приведены к сведению важные показатели мексиканской экономики и её современного положения в мире.

Э.Рустамов отметил необходимость изучения и исследования опытов соответствующих иностранных институтов, а также рассказал об истории и путях развития банковской системы в Азербайджане. В этой связи было подчеркнуто, что обмен знаниями мог бы быть плодотворным для развития упомянутой структуры.

Обе стороны выразили свои идеи, а также желания касательно расширению связей и поиска путей для технического сотрудничества между Центральными банками Мексики и Азербайджана.