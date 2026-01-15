Обсуждено экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Нидерландами

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 15 января, 2026
    • 05:09
    В посольстве Азербайджана в Гааге состоялась встреча с представителями нидерландских компаний.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило азербайджанское посольство в Нидерландах.

    В ходе встречи была подчеркнута высокая динамика и потенциал развития двусторонних отношений, указали в дипмиссии.

    "Особое внимание было уделено конкретным инициативам по расширению бизнеса, инвестиционных и торговых возможностей, а также дальнейшему углублению сотрудничества по ключевым секторам экономики", - говорится в сообщении.

    Azərbaycanla Niderland arasında iqtisadi tərəfdaşlıq müzakirə olunub

