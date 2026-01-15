Обсуждено экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Нидерландами
Внешняя политика
- 15 января, 2026
- 05:09
В посольстве Азербайджана в Гааге состоялась встреча с представителями нидерландских компаний.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило азербайджанское посольство в Нидерландах.
В ходе встречи была подчеркнута высокая динамика и потенциал развития двусторонних отношений, указали в дипмиссии.
"Особое внимание было уделено конкретным инициативам по расширению бизнеса, инвестиционных и торговых возможностей, а также дальнейшему углублению сотрудничества по ключевым секторам экономики", - говорится в сообщении.
