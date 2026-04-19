Обсуждена реализация Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном

Проведены обсуждения о возможностях сотрудничества для реализации потенциала Хартии стратегического партнерства, подписанной между США и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило американское посольство в Баку.

Согласно информации, Американская торговая палата в Азербайджане организовала деловой обед, на который были приглашены временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон, старший советник Государственного департамента Ребекка Нефф и страновой директор Агентства по торговле и развитию (USTDA) Сара Леминг.

Напомним, что упомянутая Хартия была подписана 10 февраля 2026 года в рамках визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан.