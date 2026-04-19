    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    Обсуждена реализация Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 19 апреля, 2026
    • 17:48
    Обсуждена реализация Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном

    Проведены обсуждения о возможностях сотрудничества для реализации потенциала Хартии стратегического партнерства, подписанной между США и Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило американское посольство в Баку.

    Согласно информации, Американская торговая палата в Азербайджане организовала деловой обед, на который были приглашены временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон, старший советник Государственного департамента Ребекка Нефф и страновой директор Агентства по торговле и развитию (USTDA) Сара Леминг.

    "Были проведены обсуждения о возможностях сотрудничества для реализации потенциала Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

    Напомним, что упомянутая Хартия была подписана 10 февраля 2026 года в рамках визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан.

    Посольство США в Азербайджане Хартия стратегического партнерства
    ABŞ ilə Azərbaycan arasında imzalanmış Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Xartiyanın potensialı müzakirə olunub
    US-Azerbaijan Strategic Partnership Charter implementation discussed

