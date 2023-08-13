Община Западного Азербайджана осуждает абсурдные заявления “Католикоса Киликии”

Община Западного Азербайджана осуждает абсурдные заявления “Католикоса Киликии” против Азербайджана.

Община Западного Азербайджана осуждает абсурдные заявления “Католикоса Киликии” против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Общиной заявлении.

“Мы напоминаем ”Католикосу Киликии“, который выступает не как священнослужитель, а как политик с дашнакским мышлением, что сказка ”Великая Армения от моря до моря" и расистская мифология, веками поощряемая Армянской церковью, были разрушены Азербайджаном во время Отечественной войны 2020 года, и пути назад уже нет. Если ”Католикос Киликии" думает об интересах армянского народа, то он должен поощрять не вражду в регионе и территориальные притязания к другой стране, а мир и примирение и, в частности, диалог армянских властей с Общиной для возвращения западных азербайджанцев на родину", - отмечается в сообщении.