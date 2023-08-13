Община Западного Азербайджана осуждает абсурдные заявления “Католикоса Киликии” против Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Общиной заявлении.
“Мы напоминаем ”Католикосу Киликии“, который выступает не как священнослужитель, а как политик с дашнакским мышлением, что сказка ”Великая Армения от моря до моря" и расистская мифология, веками поощряемая Армянской церковью, были разрушены Азербайджаном во время Отечественной войны 2020 года, и пути назад уже нет. Если ”Католикос Киликии" думает об интересах армянского народа, то он должен поощрять не вражду в регионе и территориальные притязания к другой стране, а мир и примирение и, в частности, диалог армянских властей с Общиной для возвращения западных азербайджанцев на родину", - отмечается в сообщении.