    Общественники Азербайджана и Армении вновь встретятся в формате "Мост мира"

    Внешняя политика
    • 22 ноября, 2025
    • 19:12
    Общественники Азербайджана и Армении вновь встретятся в формате Мост мира

    Между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении в дальнейшем планируются проводить мероприятия в различных направлениях, эта деятельность будет реализовываться только в двустороннем формате.

    Об этом Report рассказал председатель Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов, который принял участие во встрече с группой армянских общественников в ходе их визита в Баку 21-22 ноября в рамках Инициативы "Мост Мира".

    По его словам, на встрече было обсуждено сотрудничество, охватывающее ближайшие шесть месяцев.

    "Формат теперь будет называться инициативой "Мост Мира". В рамках встречи, состоявшейся во время визита армянских общественников в нашу страну, в основном обсуждались деятельность по информированию представителей гражданского общества в течение ближайших шести месяцев, сотрудничество экспертов и взаимодействие в сфере медиа. Также было подтверждено начало подготовительной работы по реализации проектов по конкретным направлениям", - сказал Ф. Мамедов.

    Он добавил, что инициатива предусматривает встречу в будущем не только пяти членов группы, но и большего числа представителей гражданского общества.

    Напомним, что в рамках Инициативы "Мост мира" 21-22 ноября состоялся визит группы представителей гражданского общества Армении в Азербайджан.

    В ходе встречи были проведены обсуждения о динамике мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, роли гражданского общества в налаживании диалога, совместных проектах для реализации в ближайшем будущем. Наряду с этим, были рассмотрены актуальные темы, вызывающие интерес обществ Азербайджана и Армении о мирном процессе.

    Лента новостей