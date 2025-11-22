Общественники Азербайджана и Армении вновь встретятся в формате "Мост мира"

Между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении в дальнейшем планируются проводить мероприятия в различных направлениях, эта деятельность будет реализовываться только в двустороннем формате.

Об этом Report рассказал председатель Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов, который принял участие во встрече с группой армянских общественников в ходе их визита в Баку 21-22 ноября в рамках Инициативы "Мост Мира".

По его словам, на встрече было обсуждено сотрудничество, охватывающее ближайшие шесть месяцев.

"Формат теперь будет называться инициативой "Мост Мира". В рамках встречи, состоявшейся во время визита армянских общественников в нашу страну, в основном обсуждались деятельность по информированию представителей гражданского общества в течение ближайших шести месяцев, сотрудничество экспертов и взаимодействие в сфере медиа. Также было подтверждено начало подготовительной работы по реализации проектов по конкретным направлениям", - сказал Ф. Мамедов.

Он добавил, что инициатива предусматривает встречу в будущем не только пяти членов группы, но и большего числа представителей гражданского общества.

Напомним, что в рамках Инициативы "Мост мира" 21-22 ноября состоялся визит группы представителей гражданского общества Армении в Азербайджан.

В ходе встречи были проведены обсуждения о динамике мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, роли гражданского общества в налаживании диалога, совместных проектах для реализации в ближайшем будущем. Наряду с этим, были рассмотрены актуальные темы, вызывающие интерес обществ Азербайджана и Армении о мирном процессе.