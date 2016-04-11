Обнародованы наиболее безопасные страны мира

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает 87-ое место из 117 стран cогласно рейтингу Crime Index for Country 2016 по версии Numbeo. Как сообщает Report, по данным рейтинга, индекс безопасности Азербайджана составляет 67.61, а индекс преступности - 32.39.

Следует отметить, что в конце списка расположились наиболее безопасные страны. Так, на 117-ом, последнем месте в рейтинге, а значит самой безопасной признана Южная Корея - 85.69 (14.31), на 116-м - Сингапур 84.19 (15.81)

Далее в десятку самых безопасных стран попали: Япония (115 место), Гонконг (114), Тайвань (113), Грузия (112) , Катар (111), ОАЭ (110), Австрия (109), Эстония (108).

Отметим, Турция расположилась на 71-ом месте рейтинга, Россия - на 50-ом.

Наибольший уровень преступности наблюдается в Венесуэле, Южном Судане, ЮАР, Папуа Новой Гвинее и Гондурасе. Эти страны расположились соответственно на первых местах рейтинга.