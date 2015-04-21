Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Конференция "Геополитический обзор Каспийского региона: Новая роль Азербайджана" состоится в Баку с 27 апреля по 1 мая. Как сообщает Report, мероприятие организовано Международной школой НАТО в Азербайджане (NISA).

В ходе конференции будут обсуждены геополитические, военно-политические, экономические, энергетические аспекты каспийского региона, затронуты вопросы правового статуса Каспия, безопасности региона и роли Азербайджана в нем.

Ожидается, что в открытии конференции примет участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.