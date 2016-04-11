Обнародована программа и список участников VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Баку

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ На VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, который пройдет в Баку 25-27 апреля, прибудут около 2500 участников, в том числе главы государств, официальные лица, представители гражданского общества, религиозные и молодежные лидеры, которые обменяются мнениями на тему "Жизнь вместе в инклюзивных обществах: вызовы и цели".

Как сообщает Report, в рамках форума состоятся 16 секционных заседаний и 2 пленарные сессии, в ходе которых эксперты обсудят существующие проблемы, препятствующие инклюзивным обществам, предотвращение экстремизма и маргинализации.

На сессиях примут участие бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд, бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, бывший президент Словении Данило Тюрк, религиозный лидер и мусульманский ученый шейх Абдалла бен Байя, и известный в прошлом французский футболист Кристиан Карамбе.

25 апреля в рамках VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Баку также пройдет Молодежный форум, в котором примут участие около 150 молодых лидеров из 110 стран мира.