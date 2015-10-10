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    ​Обнародована дата встречи президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана

    Трехсторонняя встреча в верхах состоится в туркменском городе Аваза 12-го октября

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедов встретятся в туркменском городе Аваза 12-го октября.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

    В администрации президента Турции сообщили, что во время трехсторонней встречи будут обсуждены вопросы трехсторонних отношений, взаимного сотрудничества, безопасности и стабильности, а также повышения благосостояния в регионе.

    Соглашение о проведении трехсторонней встречи на высшем уровне было достигнуто в Анталии 28-го августа текущего года во время встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

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