​Обнародована дата встречи президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедов встретятся в туркменском городе Аваза 12-го октября.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

В администрации президента Турции сообщили, что во время трехсторонней встречи будут обсуждены вопросы трехсторонних отношений, взаимного сотрудничества, безопасности и стабильности, а также повышения благосостояния в регионе.

Соглашение о проведении трехсторонней встречи на высшем уровне было достигнуто в Анталии 28-го августа текущего года во время встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.