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    ​Новый посол Бельгии в Азербайджане приступит к своей деятельности в августе

    Берт Шуфс сменит Карин Пети, занимавшую должность посла Бельгии в Баку с сентября 2013 года

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Новый посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс приступит к своей дипломатической деятельности 1 августа, сообщает Report со ссылкой на бельгийские СМИ.

    Ранее Б. Шуфс занимал должность советника по планированию политики и предотвращению конфликтов департамента по укреплению мира министерства иностранных дел Бельгии.

    Он сменит Карин Пети, занимавшую должность посла Бельгии в Баку с сентября 2013 года.

    Отметим, что Б.Шуфс приступит к своим обязанностям  после вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

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