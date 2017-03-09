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    Подкомитет ПАСЕ по конфликтам обсудит карабахское урегулирование с представителями ОБСЕ в Хельсинки

    Штефан Шеннак: Подкомитет охватит три основные конфликтные зоны© Report.az

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Подкомитет ПАСЕ по конфликтам между странами Совета Европы начнет свою работу после встреч в Хельсинки, Страсбурге и Вене, на которых будут обсуждены вопросы будущей деятельности этой структуры.

    Об этом в интервью Report сообщил председатель этого подкомитета Штефан Шеннак.

    Отвечая на вопрос о том, какую конфликтную зону он как глава подкомитета собирается посетить в первую очередь, Ш. Шеннак сказал, что это будет решено после того, как завершатся встречи: "В Европе много конфликтов. Это и старый конфликт на Кипре, это и конфликты, оставшиеся со времен распада СССР, и новый конфликт в Крыме. Мы не можем охватить их все, но должны будем сфокусироваться на трех основных".

    Ш. Шеннак также добавил, что на встрече в Хельсинки подкомитет проведет встречи с представителями ОБСЕ для обмена мнениями по поводу нагорно-карабахского конфликта.

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