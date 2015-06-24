Новруз Мамедов: Видите какой "справедливый и великий" журналист Аманпур из CNN?

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ "Видите какой "справедливый и великий" журналист Аманпур из CNN? Она получила шанс представить мировой общественности самое большое событие последних лет, связанное с Азербайджаном. Наконец она нашла с нетерпением ожидаемого некоего Эмина Гусейнова и посвятила разговору с ним целых 10 минут."

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов на своей странице в Twitter.

"Для CNN это стало "самым большим событием", связанным с Азербайджаном за последние годы. Сейчас начнут героизировать Эмина Гусейнова. А Аманпур полагается Нобелевская премия", - написал Н.Мамедов с иронией.