Новруз Мамедов: Европа обязана своим развитием Исламской религии

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ "После изучения событий охватывающих период возникновения Исламской религии и последующих несколько сотен лет, я пришел к выводу, Европа обязана своим Ренессансом Исламской религии и успехам, достигнутым благодаря ей на протяжении нескольких сотен лет во всех областях".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешних связей АП Новруз Мамедов.

"К сожалению, в Европе предпочитают молчать об этой истине", - добавил он.