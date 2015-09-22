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    Новруз Мамедов: Европа обязана своим развитием Исламской религии

    К сожалению, в Европе предпочитают молчать об этой истине

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ "После изучения событий охватывающих период возникновения Исламской религии и последующих несколько сотен лет, я пришел к выводу, Европа обязана своим Ренессансом Исламской религии и успехам, достигнутым благодаря ей на протяжении нескольких сотен лет во всех областях". 

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешних связей АП Новруз Мамедов

    "К сожалению, в Европе предпочитают молчать об этой истине", - добавил он. 

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