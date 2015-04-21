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    ​Новруз Мамедов: ЕС должен принимать такие шаги, которые не приведут к потере партнерами веры в надежность и искренность организации

    Выдвинутые в связи с Nabucco предложения и проведенные переговоры не позволяют подтвердить это

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Евросоюз должен принимать такие шаги, которые не приведут к потере партнерами веры в надежность и искренность организации".

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в Тwitter написал заместитель руководителя Администрации президента, завотделом внешних связей АП Новруз Мамедов.

    "Выдвигаемые в течение 7-8 лет предложения, связанные с "Nabucco", а также проведенные переговоры не позволяют подтвердить это. Сейчас совершенно забыли о "Nabucco". Интересно, придают ли в Европе значение подобным вопросам?" - добавил Н.Мамедов.  

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