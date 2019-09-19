​Новый посол Франции в Азербайджане прибыл в Баку

В Баку прибыл новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Захари Гросс.

Как сообщает французское бюро Report, З. Гросс сможет приступить к своим обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана.

До этого назначения З.Гросс работал заместителем директора по вопросам разоружения и ограничения ядерного оружия Управления стратегических вопросов, безопасности и разоружения министерства обороны Франции.

З. Гросс сменит на посту посла Франции в Азербайджане Аурелию Буше.