Нил Уолш: На GlobE Network в Баку важно рассмотреть широкий спектр вопросов, связанных с предотвращением коррупции

Нил Уолш: На GlobE Network в Баку важно рассмотреть широкий спектр вопросов, связанных с предотвращением коррупции

В рамках встречи GlobE Network в Баку необходимо рассмотреть широкий спектр вопросов, связанных с предотвращением коррупции.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный секретарь GlobE Network и руководитель Департамента правоохранительных органов и стратегических сетей UNODC Нил Уолш в видеобращении к участникам 6-й пленарной сессии GlobE Network в Баку.

Уолш выразил сожаление, что не смог лично принять участие в обсуждениях и выразил уверенность в результативности организованных в Баку мероприятий GlobE Network.

"Важно сконцентрировать внимание на мерах по усилению эффективности расследований коррупционных преступлений — от сбора доказательств до использования разведывательной информации. Все это необходимо для того, чтобы по-настоящему противостоять тем, кто стремится подорвать наши усилия", — отметил он.