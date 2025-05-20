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Нил Уолш: На GlobE Network в Баку важно рассмотреть широкий спектр вопросов, связанных с предотвращением коррупции

Нил Уолш: На GlobE Network в Баку важно рассмотреть широкий спектр вопросов, связанных с предотвращением коррупции Нил Уолш: На GlobE Network в Баку важно рассмотреть широкий спектр вопросов, связанных с предотвращением коррупции
Внешняя политика
20 мая 2025 г. 10:20
Нил Уолш: На GlobE Network в Баку важно рассмотреть широкий спектр вопросов, связанных с предотвращением коррупции

В рамках встречи GlobE Network в Баку необходимо рассмотреть широкий спектр вопросов, связанных с предотвращением коррупции.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный секретарь GlobE Network и руководитель Департамента правоохранительных органов и стратегических сетей UNODC Нил Уолш в видеобращении к участникам 6-й пленарной сессии GlobE Network в Баку.

Уолш выразил сожаление, что не смог лично принять участие в обсуждениях и выразил уверенность в результативности организованных в Баку мероприятий GlobE Network.

"Важно сконцентрировать внимание на мерах по усилению эффективности расследований коррупционных преступлений — от сбора доказательств до использования разведывательной информации. Все это необходимо для того, чтобы по-настоящему противостоять тем, кто стремится подорвать наши усилия", — отметил он.

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Версия на английском языке Neil Walsh: Important to consider wide range of issues related to corruption prevention at GlobE Network in Baku
Версия на азербайджанском языке Nil Uolş: “GlobE Network”də korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı məsələlərin geniş spektri nəzərdən keçirilməlidir

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