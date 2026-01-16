Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Nikkei: Азербайджан модернизирует логистическую инфраструктуру для развития транспортных маршрутов

    Внешняя политика
    • 16 января, 2026
    • 14:50
    Nikkei: Азербайджан модернизирует логистическую инфраструктуру для развития транспортных маршрутов

    Азербайджан проводит активную модернизацию логистической инфраструктуры, поскольку страна является центральным звеном ряда международных транспортных коридоров, проходящих через ее территорию.

    Как передает Report, об этом отмечается в материале японской газеты Nikkei.

    Корреспондент газеты в конце 2025 года ознакомился с работой Бакинского международного морского порта, а также с логистическим потенциалом страны.

    "Азербайджанские официальные лица сообщили, что около 40% контейнерных грузов, поступающих в порт Баку, идут из Китая - от автомобилей до одежды. Остальная часть грузов поступает из стран Центральной Азии", - говорится в публикации, в которой также отмечается, что объемы поставляемых грузов в обратном направлении - в Китай - пока ограничены и включают в основном топливо, смазочные материалы и сопутствующую продукцию.

    В статье подчеркивается, что контейнерный грузооборот порта в 2025 году превысил 107 тыс. TEU (эквивалент 20-футовых контейнеров), что более чем в два раза превышает показатель 2020 года.

    "Азербайджан планирует достичь годовой пропускной способности порта в 25 млн тонн и 500 тыс. TEU к концу 2028 года", - подчеркивает Nikkei.

    В своем материале газета также упомянула интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам, где он отметил роль Китая в увеличении грузоперевозок, добавив, что Азербайджан ожидает, что товары из Китая и стран Центральной Азии будут следовать по Зангезурскому коридору.

    В связи с этим Азербайджан модернизирует свою транспортно-логистическую инфраструктуру: "Азербайджан расширяет мощности своего основного порта и ускоряет строительство и модернизацию инфраструктуры вдоль Транскаспийского маршрута, включая почти 1 200 км железных дорог и автодорог".

    Издание также приводит слова помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева о перспективах, которые открывает развитие логистики в регионе Южного Кавказа.

    "Наша стратегия - сделать Южный Кавказ зоной геополитического сотрудничества, а не конкуренции и противостояния", - цитирует Nikkei слова Гаджиева.

    Издания также отмечает о ситуации вокруг проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), сроках его запуска: "Когда (TRIPP будет готов, грузы смогут следовать к южной границе Азербайджана с Арменией, двигаться вдоль новой железной дороги на юге Армении, затем проходить через азербайджанский Нахчыван и далее в Турцию".

