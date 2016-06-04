​Немецкий депутат: Армения оккупировала нагорно-карабахский регион вопреки нормам международного права

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Депутат немецкого Бундестага Марк Гауптман сделал заявление по поводу принятой парламентом 2 июня проекта резолюции.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что Армения должна уважать нормы международного права и стремиться к мирному сосуществованию с соседями: "К сожалению, мы видим совершенно противоположное. С 1993 года Армения находится в состоянии войны с Азербайджаном и держит под оккупацией нагорно-карабахский регион вопреки нормам международного права. Совет безопасности ООН четырежды единогласно принимал резолюцию о том, что этот регион должен быть возвращен Азербайджану. Армения продолжает игнорировать эти резолюции".