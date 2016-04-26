Насир Абдулазиз Аль-Насер: Принята Бакинская декларация Глобального форума

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Принята Бакинская декларация VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН.

Как сообщает Report, об этом заявил верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз Аль-Насер на заседании Совещания высокого уровня Группы друзей UNAOC (Альянса цивилизаций ООН) в Баку.

Он отметил, что группа достигла консенсуса, в результате чего Бакинская декларация была принята.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Армении распространило заявление, в котором отказалась принять участие в VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Баку, отметив, что в результате стороны не смогут достичь консенсуса и декларация форума принята не будет.