    Внешняя политика
    • 09 апреля, 2026
    • 13:26
    Народный писатель Анар: Азербайджан и Узбекистан проводят единую политическую линию

    Азербайджан и Узбекистан последовательно проводят единую политическую линию и развивают братские отношения в рамках тюркского мира.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар на международной научной конференции, приуроченной к 690-летию со дня рождения Амира Темура.

    Он подчеркнул значимость сближения двух народов и особую роль лидеров государств в этом процессе. "Наш президент (Ильхам Алиев – ред.) говорит, что мы все - члены единой тюркской семьи. И меня искренне радуют успехи этого единства", - заявил Анар.

    Народный писатель выделил три ключевых фактора, за которые он глубоко уважает президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. По его мнению, первая из них – это роль в тюркской интеграции: "Он вернул Узбекистан в тюркский мир. Тюркское содружество трудно представить без Узбекистана, который является его опорой, и сегодня страна занимает достойное место в тюркской семье".

    Второй причиной он назвал устойчивые межгосударственные отношения: "Узбекистан всегда поддерживает Азербайджан. Наши президенты дружат, и два братских народа проводят одну и ту же политическую линию".

    В качестве третьего фактора Анар привел внимание, которое президент Узбекистана уделяет Союзу писателей и изданию книг, в том числе произведений братских тюркских народов. "Мои книги также издаются, за что я благодарен", - добавил он.

    Анар Азербайджано-узбекские отношения Союз писателей Азербайджана Международная научная конференция Узбекистан Ташкент
    Xalq yazıçısı Anar: Azərbaycan və Özbəkistan vahid siyasi xətt yürüdür
    People's writer Anar: Azerbaijan and Uzbekistan follow unified political line

    Последние новости

    14:45

    Умер актер Марио Адорф

    Другие страны
    14:44

    Юсиф Гюней задержан в Турции за пропаганду наркотиков

    В регионе
    14:37

    Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Другие страны
    14:36

    ЦИК: Все партии Азербайджана сдали финансовые отчеты за 2025 год

    Внутренняя политика
    14:32

    НБКО Азербайджана провела ребрендинг

    Финансы
    14:31
    Видео

    В Баку водителя привлекли к ответственности за передачу руля ребенку

    Происшествия
    14:24

    В ММ проходит совместное заседание парламентариев Азербайджана, Турции и Северного Кипра

    Внешняя политика
    14:17

    Гросси на следующей неделе совершит визит в Южную Корею

    Другие страны
    14:12

    Казахстан и Южная Корея реализуют совместные проекты на $3,9 млрд

    Другие страны
    Лента новостей