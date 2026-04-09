Народный писатель Анар: Азербайджан и Узбекистан проводят единую политическую линию

Азербайджан и Узбекистан последовательно проводят единую политическую линию и развивают братские отношения в рамках тюркского мира.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар на международной научной конференции, приуроченной к 690-летию со дня рождения Амира Темура.

Он подчеркнул значимость сближения двух народов и особую роль лидеров государств в этом процессе. "Наш президент (Ильхам Алиев – ред.) говорит, что мы все - члены единой тюркской семьи. И меня искренне радуют успехи этого единства", - заявил Анар.

Народный писатель выделил три ключевых фактора, за которые он глубоко уважает президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. По его мнению, первая из них – это роль в тюркской интеграции: "Он вернул Узбекистан в тюркский мир. Тюркское содружество трудно представить без Узбекистана, который является его опорой, и сегодня страна занимает достойное место в тюркской семье".

Второй причиной он назвал устойчивые межгосударственные отношения: "Узбекистан всегда поддерживает Азербайджан. Наши президенты дружат, и два братских народа проводят одну и ту же политическую линию".

В качестве третьего фактора Анар привел внимание, которое президент Узбекистана уделяет Союзу писателей и изданию книг, в том числе произведений братских тюркских народов. "Мои книги также издаются, за что я благодарен", - добавил он.