Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    • 06 апреля, 2026
    • 15:48
    Начкебия: Создание общерегиональной экономической структуры позволит раскрыть потенциал Южного Кавказа

    Для полной реализации транспортного и энергетического потенциала Южного Кавказа целесообразно создание действенной структуры в экономической сфере.

    Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом журналистам заявил грузинский политический аналитик и медиаэксперт Бадри Начкебия.

    По словам аналитика, на фоне стремительно меняющейся глобальной повестки вопросы безопасности и стабильности в регионе выходят на первый план.

    Эксперт подчеркнул, что процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией является позитивным сигналом и может придать новый импульс развитию взаимодействия между всеми странами региона – как в экономической, так и в политической сферах.

    "Если будет создан реально действующий южнокавказский орган хотя бы в экономическом плане, от этого выиграют не только отдельные страны, но и весь регион", – отметил Начкебия.

    Особое внимание эксперт уделил совместным энергетическим проектам, в которые в перспективе должны быть вовлечены все три государства Южного Кавказа.

    Начкебия напомнил, что сотрудничество Азербайджана и Грузии в этой сфере играет ключевую роль, укрепляя статус региона как важнейшего моста между Европой и Азией. По его мнению, участие Еревана в региональных экономических процессах также могло бы стать положительным фактором.

    Бадри Начкебия Экономическое сотрудничество Южный Кавказ Региональное развитие Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Визит Ильхама Алиева в Грузию Азербайджано-грузинские отношения
    Badri Naçkebiya: Regional iqtisadi orqanın yaradılması Cənubi Qafqaza fayda verəcək
    Nachkebia: Regional economic structure could unlock South Caucasus potential

    Последние новости

    Другие страны
    Внешняя политика
    Другие страны
    Внешняя политика
    В регионе
    Другие страны
    Другие страны
    Фото

    Внешняя политика
    В регионе
    Лента новостей