Начкебия: Создание общерегиональной экономической структуры позволит раскрыть потенциал Южного Кавказа

Для полной реализации транспортного и энергетического потенциала Южного Кавказа целесообразно создание действенной структуры в экономической сфере.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом журналистам заявил грузинский политический аналитик и медиаэксперт Бадри Начкебия.

По словам аналитика, на фоне стремительно меняющейся глобальной повестки вопросы безопасности и стабильности в регионе выходят на первый план.

Эксперт подчеркнул, что процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией является позитивным сигналом и может придать новый импульс развитию взаимодействия между всеми странами региона – как в экономической, так и в политической сферах.

"Если будет создан реально действующий южнокавказский орган хотя бы в экономическом плане, от этого выиграют не только отдельные страны, но и весь регион", – отметил Начкебия.

Особое внимание эксперт уделил совместным энергетическим проектам, в которые в перспективе должны быть вовлечены все три государства Южного Кавказа.

Начкебия напомнил, что сотрудничество Азербайджана и Грузии в этой сфере играет ключевую роль, укрепляя статус региона как важнейшего моста между Европой и Азией. По его мнению, участие Еревана в региональных экономических процессах также могло бы стать положительным фактором.