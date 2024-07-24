Наблюдатели от МПА СНГ приступили к долгосрочному мониторингу парламентских выборов в Азербайджане

Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ обсудили ход подготовки внеочередных парламентских выборов в Азербайджане с представителями предвыборных штабов партий.

Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ обсудили ход подготовки внеочередных парламентских выборов в Азербайджане с представителями предвыборных штабов партий.

Как сообщили Report в пресс-службе организации, встречи прошли в онлайн-формате в рамках долгосрочного мониторинга.

Заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ – директор Международного института мониторинга развития демократии (МИМРД МПА СНГ) Иван Мушкет сообщил участникам мероприятий, что в соответствии с приглашением председателя шестого созыва Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой международные наблюдатели от МПА СНГ принимают участие в наблюдении за парламентскими выборами, которые назначены на 1 сентября.

Директор института рассказал, что в настоящий момент формируется группа наблюдателей из представителей парламентов государств — участников МПА СНГ, должностных лиц Ассамблеи и экспертов МИМРД МПА СНГ. Координатором группы назначен первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Яцкин.

Ход подготовки выборов наблюдатели обсудили с руководством избирательного штаба правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Заместитель председателя – руководитель Центрального аппарата партии Тахир Будагов сообщил наблюдателям, что партия выдвинула кандидатов по 125 округам. Отмечалось, что от партии назначены наблюдатели, которые будут работать на всех избирательных участках.

Отвечая на вопросы наблюдателей, Тахир Будагов отметил, что среди всех выдвинутых кандидатов от партии 30 % составляет молодежь. Он выразил надежду, что партия и Ассамблея будут развивать свое сотрудничество в молодежных проектах.

Также сегодня международные наблюдатели от МПА СНГ встретились с руководством Партии справедливости, права и демократии.

Иван Мушкет обратил внимание на то, что в своей работе международные наблюдатели от МПА СНГ руководствуются принципами уважения государственного суверенитета, беспристрастности, оказания действенной помощи, закрепленными в Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в странах СНГ.

Председатель партии Гудрат Гасангулиев рассказал международным наблюдателям об особенностях агитационной кампании, ожиданиях от выборов и отдельно подчеркнул профессиональную работу Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

Он также сообщил, что ощущается здоровая конкурентная борьба между партиями. В то же время, по его мнению, существуют попытки внешнего вмешательства в процесс подготовки к проведению голосования.

Ход подготовки парламентских выборов наблюдатели обсудили и с представителями партии "Великий Азербайджан"

На этапе долгосрочного мониторинга группа экспертов МИМРД МПА СНГ готовит заключение о соответствии национального законодательства международным стандартам и обязательствам Азербайджанской Республики в электоральной сфере, а также отчет о долгосрочном мониторинге избирательного процесса.

Заместитель председателя, руководитель избирательного штаба Вугар Гасымов отметил, что партия выступает за реформы. По его словам, мероприятия по подготовке к выборам организованы на высоком уровне и проходят согласно календарному плану. В день выборов на участках будет работать 6000 наблюдателей от партии.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Азербайджане назначены на 1 сентября 2024 года. В этот день группа международных наблюдателей от МПА СНГ посетит избирательные участки в столице и регионах республики.