Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Баку на следующей неделе

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ На следующей неделе в Баку состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Турменистана - Эльмара Мамедъярова, Мевлута Чавушоглу и Рашида Мередова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники.

Встреча запланирована на 18-19 июля.

"Пока составляется программа встречи трех министров. Возможны и некоторые изменения", - сообщил диписточник.

Главы МИД трех стран намерены обсудить в Баку текущие вопросы региональной повестки, трехстороннее сотрудничество, а также реализуемые тремя странами проекты.