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    Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Баку на следующей неделе

    Встреча запланирована на 18-19 июля

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ На следующей неделе в Баку состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Турменистана - Эльмара Мамедъярова, Мевлута Чавушоглу и Рашида Мередова. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники.

    Встреча запланирована на 18-19 июля. 

    "Пока составляется программа встречи трех министров. Возможны и некоторые изменения", - сообщил диписточник.

    Главы МИД трех стран намерены обсудить в Баку текущие вопросы региональной повестки, трехстороннее сотрудничество, а также реализуемые тремя странами проекты.

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