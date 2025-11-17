Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 11:51
    На Олимпийском стадионе Баку для WUF13 построят 90 тыс. кв. м временной инфраструктуры

    В рамках организации 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13) на территории Бакинского Олимпийского стадиона будет возведено около 90 тыс. квадратных метров временной инфраструктуры.

    Как передает Report, об этом исполнительный директор Азербайджанской Операционной компании WUF13 Адиль Мамедов заявил на брифинге для дипломатического корпуса в Баку.

    По словам Мамедова, эта временная инфраструктура станет ключевой площадкой форума - здесь будут проходить все сессии, круглые столы и пленарные заседания.

    "Ключевым элементом нашей концепции, безусловно, является экспо. На его долю приходится около 35 тыс. квадратных метров многоуровневых павильонов. Поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью и призвать ваши правительства начать распределение площадей для участия в экспо", - отметил он.

    Адиль Мамедов также выразил уверенность, что благодаря постоянной поддержке дипломатического корпуса WUF13 станет очередной важной вехой для Азербайджана и внесет значимый вклад в глобальное градостроительное движение.

    Baku Olympic Stadium to host 90,000 m² of temporary structures for WUF13

