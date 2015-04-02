На борту затонувшего на Дальнем Востоке траулера находились 7 азербайджанцев - CПИСОК

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ На борту потерпевшего крушение в Охотском море у берегов Камчатки траулера "Дальний Восток" находились 7 азербайджанцев.

Как сообщили Report в региональном управлении МЧС России, среди членов экипажа траулера были Сафаров Магомед Сафар оглы (18.02.1964), Садыгов Имадеддин Гидаят оглы (уроженец Нахчывана 23.02.1969), Талыбов Маилага Улдуз оглы (28.12.1964), Магеррамов Мурадали Гурбан оглы (09.04.1987), Алиев Эльман Фарган оглы (17.10.1964), Алиев Джафар Фарган оглы (13.03.1975), Сафаров Фазиль Гилал оглы (23.10.1959).

Все они являются гражданами России.

"Они находились на борту, однако судьба их в данный момент неизвестна", - сообщили в региональном управлении МЧС России.

По последним данным, из 132 человек, находившихся на борту траулера, 117 подняты из воды (54 погибших). Спасенные 63 члена экипажа будут доставлены в Магадан. У многих спасенных - сильное переохлаждение из-за долгого пребывания в холодной воде.

Остается неизвестной судьба 15 рыбаков. Спасательная операция на данный момент продолжается.